去年九合一選舉後，許多縣市都換上新的縣市長執政，近日剛好適逢就職100天，不少縣市也紛紛拋出上任百日的政績。對此，已邁入第二任期的台北市長柯文哲則表示，市政都是連續的，沒什麼百日不百日，而且台灣很欠缺長遠規畫

應該慢慢建立公民參與，確保政策不會因為任期轉彎。

柯文哲認為，近期去歐洲、美國，發現台灣很欠缺長遠規畫，發現我們的民主政治的確要改進的地方，應該要慢慢建立公民參與，確保政策不會因為任期轉彎，如果沒有建立製種制度的話，不管換行政院長、地方首長，地方建設就會轉彎，這樣台灣永遠沒有長遠規畫。

另外，媒體也問高雄市長韓國瑜的聲量即使至今仍一直超過柯文哲？柯無奈說，怎麼每天問這種題目，各看各的啊。

柯文哲也認為，政黨政治還是民主政治的常態，美國也有政黨政治，民主黨、共和黨，但不向台灣一樣這麼被單一意識形態綁架，我們的政黨政治走到現在，覺得國家卡卡的、內耗太嚴重；至於該怎麼做，「每次說慢慢想，總會想出答案，也不是說困難就不做，總是繼續思考。」

(中時 )