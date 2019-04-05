大谷翔平去年拿下美聯新人王後接受了韌帶重建手術（Tommy John），復健進度已來到打擊場，兩周以來首次接受媒體採訪，他個人表示今年揮棒比去年更有力量，覺得自己已經能上場打擊了，不過最終還是要看球團的決定。

帶起大聯盟「二刀流」風氣，效力於天使的大谷翔平去年賽季先發繳出4勝2敗，防禦率3.31，原本外界認為投手打擊都不好，但大谷打擊率2成85，轟出22發全壘打，投打俱佳讓他拿下美聯新人王獎項。

不過主投的大谷翔平本賽季還不能先發投球，只能以打擊先開始，預計5月以指定打擊出賽，投球的話要等到2020年了。「我自己認為這個月就可以出賽，但這取決於球團，」大谷翔平透過翻譯表示：「身為一個球員，我希望盡早回去是很自然的，但我理解球團們很小心看待。」

大谷還表示他一直有在電視看天使隊的比賽，這讓他更想回去，他上次練習時進行50次揮桿，其中包括25次在球場上的擊球練習，也做了較遠的60呎傳接球。

大谷說：「我在休季期間也持續訓練，只希望能早點重返球場，現在我的揮棒狀況很好，力量感覺比去年更棒，一切都很順利。」

(中時電子報)