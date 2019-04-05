年紀越大，關節疼痛僵硬也漸漸找上門，想改善膝蓋與關節，除了運動也可以用飲食強化骨骼，日本東京慈惠醫科大學醫學部講師蔵方宏昌表示，吃雞蛋、鯖魚、草莓、香菇、皇宮菜、起司，有製造骨骼、強化肌肉、幫助鈣質吸收避免流失，預防膝蓋疼痛的效果。

●蛋白質-雞蛋

早安健康報導，強化肌肉、修復損傷肌肉皆需要蛋白質，當膝蓋周圍的肌肉強化後，可減輕關節負擔。每100克的雞蛋中，就有13克的蛋白質，蔵方宏昌建議每天攝取自身體重乘以1.1～1.2g的蛋白質最剛好。

●EPA -鯖魚

青背魚類如鯖魚、沙丁魚、秋刀魚等富含EPA，有消炎效果能改善疼痛。蔵方宏昌說，每天吃1g以上的EPA，80g鯖魚就可能達標。但要注意EPA會溶於水。

●維生素C –草莓

蔵方宏昌說，維生素C幫助骨骼、軟骨的膠原蛋白生成，每天攝取5～6顆草莓或是130g的青花菜就足夠。

●維生素D–香菇

蔵方宏昌指出，維生素D有助鈣質吸收，而一朵乾香菇就有0.8微克維生素D，吃3朵就夠，另外曬太陽也能幫助生成。

●維生素K–皇宮菜

維生素K是製作骨骼，防止鈣質從骨骼流失的重要營養素。蔵方宏昌說，皇宮菜每100克就有350微克維生素K，一天攝取25g。納豆的維生素K更豐富，每50g就有435微克。

●鈣質–起司

鈣質是製造、強化骨骼必備營養素，每天大約吃2片起司的量。但蔵方宏昌提醒，吃了起司還是要搭配運動才有效。

(中時電子報)