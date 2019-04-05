今日是清明節，也是先總統蔣中正逝世紀念日，國民黨主席吳敦義一早在臉書PO文回憶，在動亂的時代曾發生過許多悲劇，父親當年也曾含冤入獄2年9個月，因此自己完全能體會許多受難者家屬的心情，但無論是破壞蔣中正銅像，或闖入慈湖陵寢向靈柩潑灑紅漆，都是令人遺憾的作為。他更直批，蔡政府大搞意識形態、搞鬥爭，根本不是所謂轉型正義，只助長了台灣的仇恨與分裂。

吳敦義今PO出「懷古追遠，但願風範應猶在：追思蔣公」一文，指出看到政大後山的蔣公騎馬銅像被人鋸掉一隻腳，真是讓人覺得心痛。

他回顧，在動亂的時代，曾發生過許多悲劇，有些人因而家破人亡、命喪牢獄，父親當年也曾含冤入獄2年9個月，因此自己完全能體會許多受難者家屬的心情；然而，無論是跑去政治大學破壞蔣中正的銅像，或是闖入慈湖陵寢向蔣中正靈柩潑灑紅漆，仍是令人遺憾的作為。

吳敦義說，蔣中正當然不是完全沒有責任，但他對中華民國、台灣的貢獻，也不能隨便抹滅、任人侮辱；蔣中正除了打贏八年抗戰，光復台灣，推動三七五減租、耕者有其田，還開辦九年國民教育，在台灣推動許多重大建設，使得台灣復興基地民生樂利、民族獲得尊榮、民生也得落實，讓三民主義在復興基地扎根，這些功績值得大家永遠懷念。

他接著批評，蔡政府大搞意識形態、搞鬥爭，最後形成這種暴力的作為，這根本不是所謂轉型正義，只是助長了台灣的仇恨與分裂，無助於社會的和解與融合，「未來國民黨若重掌政權，一定要撥亂反正，打造一個真正公義和諧的社會。」

(中時 )