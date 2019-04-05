就算沒法上場，「一眉哥」安東尼戴維斯還能被聯盟罰款！在4日鵜鶘109比115不敵黃蜂賽後，一眉哥被拍到對球迷比中指，慘遭聯盟罰款1.5萬美元(約台幣47萬)，這場比賽還在紐奧良主場進行，可見鵜鶘球迷如今多麼討厭他！

根據拍到安東尼戴維斯這個不雅動作球迷表示，由於他身旁的年長球迷先用言語激怒了一眉哥，因為那名年長球迷感到很沮喪，花了不少錢購買季票，卻沒法現場看到一眉哥出賽，所以才會故意用言語激怒一眉哥，也引爆這次風波。

可是不管那名球迷到底辱罵安東尼戴維斯什麼，畢竟這是在紐奧良進行的球賽，一眉哥反而是被自家球迷嗆聲，更用比中指這種最不適當的方式回應，代表他也忍了很久，因為他從今年交易截止日後，就被鵜鶘「冷藏」到現在。

甚至安東尼戴維斯從3月25日開始，就被鵜鶘用背部不適為由停賽，內心苦悶程度可想而知，可惜他卻忘了，這一切都是他和他貪婪的經紀人瑞奇保羅所造成的，要不是一眉哥提出交易申請，跟鵜鶘之間的關係怎麼會搞到如此決裂。

(中時電子報)