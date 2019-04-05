宜蘭綠色博覽會正在生態綠舟舉行，主辦單位安排了相當多精彩有趣的展演內容。（胡健森攝）

清明連假前兩天，宜蘭的天氣相當不錯，除了適合掃墓祭祖，也適合一家大小一同出遊，正在生態綠舟熱鬧舉行的宜蘭綠色博覽會應該是相當不錯的選擇，清明連假期間主辦單位安排了多項精彩展演及農遊體驗活動，除了每日於水岸主舞台所展出的寰宇奇幻之旅劇場-山海大祭、永恆回憶、千年誓約與原始的呼喚等展演外，在小舟碼頭廣場另有菲律賓琴弦樂團精彩演出，錯過可惜。

根據主辦單位統計，連假第一天綠博入園人數再次突破兩萬人，比去年同日增加了約5千人，主辦單位表示，今年綠色博覽會農業實驗學校體驗區最值得遊客多次到訪遊玩，若走累了，還可到農業實驗校外的大地市集美食區，以及農遊驛站、好時光市集一嘗來自宜花東各農會、本縣16個休閒農業區與在地小吃。

今年綠博規劃「生態綠舟」與「農業實驗學校」兩大展區，除了在生態綠舟有200位國內外藝術家擔綱的精采表演，農業實驗學校也安排多項農耕春遊的體驗活動，學校入口右側有蜜蜂達人為遊客解說蜂蜜的形成，也可近距離觀看農民如何擷取蜜蜂採集的花粉，饒富趣味與知識性。一旁的畜牧區則有可達羊場的餵羊活動，若時間恰巧，還可以現場擠羊奶並且試喝新鮮剛擠下的溫熱羊乳。農業實驗學校內還有許多魚筊共生或雌雄同體等農業與生態智慧的驚喜，等待遊客來挖掘。

(中時 )