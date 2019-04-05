曾以《獨立時代》、《一念無明》2度奪得金馬獎最佳女配角獎肯定的女星金燕玲，演技深獲肯定，受封為「金馬配角天后」，沒想到演藝成績燦爛的她，健康卻陷入低潮，日前驚曝罹患子宮頸癌，透露已切除子宮、盲腸跟淋巴，接著得接受6次化療，近來密友曝光了跟她外出聚餐的照片，也嚷金燕玲化療後的近況曝了光。

金燕玲罹癌，接受化療後模樣曝光。(取材自蘇施黃臉書)

「金馬配角天后」金燕玲日前在密友蘇施黃的電台節目上曝光自己罹癌的事情，堅強樂觀如她，表示雖做好了心理準備，「但真的發生了，無法說是一件舒服的事情」，嘆過程一次比一次艱苦，疼痛從骨頭滲出，真正體會到什麼叫做生不如死，一番話讓人聽了好心疼。

而金燕玲前天跟蘇施黃、容祖兒等好友聚會，當天拍下的照片，被蘇施黃po上臉書，寫道：「金小姐厲害！」，透露好友前兩次化療後，又是嘔吐又是身體痛，足足在家躺了5天沒辦法出門，然如今剛完成第三次化療，狀況好太多，她已能外出聚餐，，而照片中的金燕玲身披灰色披肩、頭戴靛藍頭巾遮蓋掉髮部位，但雙眼有神、精神抖擻不顯疲態，還全程微笑，眾人因此放心不少，粉絲也給她加油打氣，盼她能挺過這次難關。

(中時電子報)