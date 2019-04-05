李姓網友（前）不滿高市民進黨議員鄭孟洳質詢市長韓國瑜的內容，憤而留言攻擊遭警方逮補。（柯宗緯翻攝）

高市民進黨議員鄭孟洳日前在議會質詢市長韓國瑜後，接連遭網友恐嚇、言語霸凌，網友「江小偉」嗆「殺掉全家」後，又有名李姓網友攻擊她「你長得那麼肥那麼醜，安心吧」、「因為你全家都死光啦」等辱罵，警方4日深夜火速逮補李姓網友。鄭直說，此風不可長，認為是韓國瑜縱容下，才有這些層出不窮事件，呼籲必須正視。

警方指出，這名48歲李姓男網友早年開眼鏡行，目前無業，經濟狀況不佳，2日上午10時16分許在鄭孟洳臉書咒罵、攻擊，最後透過臉書追查，循線逮補家住前鎮區的李男。

李嫌辯稱，不滿鄭孟洳在議會質詢韓國瑜的內容，才憤而上臉書留言，對該行為深感抱歉，全案依公然誹謗、妨害名譽等罪嫌函送。至於涉恐嚇的網友「江小偉」，IP來自中國，目前仍未到案，警方積極追查中。

鄭孟洳今受訪時表示，這名李姓網友在臉書粉專上不停批判她，與其支持者嗆起來，辱罵她「你老爸在電台賣藥讓你吃到那麼肥…」、「你長得那麼肥那麼醜，安心吧」、「因為你全家都死光啦！正在幫你辦喪事」，不停地洗版，她忍無可忍報警處理。

鄭孟洳認為，在她遭恐嚇、霸凌前，已有名嘴黃光芹等人遭人身攻擊或威脅，但韓市長當時比較柔性，沒有像這次針對她的事件，立即設立專案小組的魄力，才讓那些人攻擊者覺得沒什麼，形同縱容韓粉惡性攻擊。

鄭孟洳說，韓國瑜市長柔性呼籲愛他的人可以理性，但是這樣的狀況只是讓韓粉覺得是說說而已。她再次鄭重呼籲，今天不管是挺韓市長，還是不挺韓市長的人，在網路上的言論，都不應該去涉及人身安全攻擊。

(中時 )