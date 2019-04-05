五月天主唱阿信，日前上傳一段抱著小孩的短片，更表示媽媽終於如願有了孫子，讓粉絲好奇揣測莫非主動招認當爸ㄧ事，兒童節這天他則親自揭曉謎底，主動公布「孩子身世」，這讓粉絲紛紛祝賀：「陳媽媽真的抱孫了」。

阿信在兒童節這天公布小孩身世，原來是弟弟最近的小孩，也就是自己的姪子，他也藉此感性表示：「弟弟的兒子叫什麼？我又是你們的誰？年年都有你們，陪我笑笑撞撞打打鬧鬧，希望這樣的日子直到永久」，最後更不忘意有所指的表示，「以後要公佈大消息就選4月1日好嗎」?短短ㄧ句話讓人耐為尋味。

阿信臉書全文。(圖/阿信臉書)

對於阿信故意考粉絲：「弟弟弟的兒子叫什麼」?立刻引起粉絲熱烈回應，「弟弟的兒子要叫你『阿伯』，你是我們的『老公』，你有300萬個陳太太哦」、「阿信 晉升阿伯呀，恭喜阿北」，但也有人質疑：「 小孩其實是你的吧？別人都在4月1日開玩笑，你卻故意在4月1日公佈真消息」。

(中時電子報)