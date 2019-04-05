荔枝椿象氾濫會。（吳敏菁攝）

荔枝椿象氾濫。（吳敏菁攝）

荔枝椿象於2月下旬到4月底是產卵高峰期，今年因氣候因素，導致荔枝及龍眼開花不良，許多農民放棄管理了，卻可能導致荔枝椿象進一步氾濫，縣府積極再向農委會爭取提高補助，化學防治資材從每公頃500元提升到2000元，收購卵葉片也從每片獎勵2元提高到3元。

彰化縣種植荔枝及龍眼面積廣達1600公頃，每年春季荔枝椿象是主 要繁殖期，為了不錯過防治的關鍵彰化縣政府爭取補助，除了出動全國最多436萬隻平復小蜂，但今年也出現的隱憂，還在山林間不少荔枝、龍眼今年花開不良，農民眼見收成不到減半已上了，採取放任，卻可能進一步造成荔枝椿象氾濫。

彰化縣政府農業處表示，為提升農民管理意願，縣府積極向農委會爭取將補助農友化學防治資材由每公頃500元提高為2000元；荔枝椿象一次可產下14顆卵，只要摘除1片葉子就能減少14隻荔枝椿象孵化，故為提高整體防治效能，也爭取收購卵片金額由每片獎勵2元提高為3元。

農業處也提醒，荔枝椿象受干擾會由背部臭腺噴出刺激性分泌物傷害人體皮膚，提醒農民作業時做好防護，葉片收購期間至4月底，遇國定假日停止辦理，彰化縣縣民採集之卵片於每周一及周四上午9點至下午4點送至鄉鎮市公所繳交。

(中時 )