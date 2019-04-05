在官房長官菅義偉公布新年號「令和」後，平成將5月1日畫下句點。回顧平成年代，有日本保險業者公布這30年間，日本菜市場名男性以「大翔」、女性以「美咲」拔得頭籌。

大型保險公司明治安田生命，每年都會針對旗下投保客戶的子女姓名進行調查，結果顯示，平成30年來，男生最受歡迎的名字是「大翔」，其次是「翔太」，第三名為「蓮君」。而「翔」字會成為日本父母為男孩子取名的首選，是期望孩子可展翅高飛，翱翔於天際之意。

2011年東日本大地震後，取植物名字開始流行，尤其是植物的發芽和花開都大受歡迎。這背後期許是，雖然生命遭受命運無情打擊，但要像植物一樣，不論怎樣的環境，就能開出美麗的花。蓮本質清潔又有君子之意，故受日本父母的青睞。

日本父母借植物寓意取名，在女性方面更明顯。平成年代，女性名字最受歡迎前三名為：「美咲」和「陽菜」，而「櫻」和「葵」並列第三，意謂父母期望下一代能如花一般絢爛綻放，活出燦爛的人生。

(中時電子報)