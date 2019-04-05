維秘超模蘿咪史翠德(Romee Strijd)與她設計的 Rainflower女表。（MIDO提供）

瑞莎也上網設計自己喜歡的Rainflower女表，圖中她配戴MIDO不鏽鋼Baroncelli II永恆系列晨夕鑲鑽女表。（MIDO提供）

雷瑟琳受邀參與Rainflower網上設計女表的活動，圖為雷瑟琳配戴不鏽鋼特別款Baroncelli II永恆系列晨夕鑲鑽女表。（MIDO提供）

陳艾琳上網設計自己喜歡的Rainflower女表，圖中她配戴MIDO玫瑰金款Baroncelli II永恆系列晨夕鑲鑽女表。（MIDO提供）

MIDO舉辦「＃CreateYourMido 」全球社群活動，四款獲得最多人喜愛的Rainflower花雨系列鑲鑽女表即將在五月量產上市。（MIDO提供）

MIDO透過網路票選獲得最多人喜愛的Rainflower花雨系列鑲鑽，3萬500元。（MIDO提供）

MIDO透過網路票選獲得最多人喜愛的Rainflower花雨系列鑲鑽，3萬4100元。（MIDO提供）

MIDO透過網路票選獲得最多人喜愛的Rainflower花雨系列鑲鑽，3萬1600元。（MIDO提供）

MIDO透過網路票選獲得最多人喜愛的Rainflower花雨系列鑲鑽，3萬1600元。（MIDO提供）

MIDO總裁Franz Linder最近勤跑亞洲各國，原因無它，因為亞洲是最重要且成長快速的市場，尤其是中國大陸更是經常有新店開幕。去年MIDO為慶祝百周年，在全球推出為女性量身訂製的「＃CreateYourMido 」全球社群活動，即是選在新加坡舉辦全球發布會，如今這款由全球女性透過數位民調票選出來的「花雨」（Rainflower）系列鑲鑽女表，終於揭曉。

「這個點子從發想到付諸實現，足足歷經一年多年時間。」FranzLinder笑說，當初他會支持這個點子，是因為他周遭的女人都是充滿神秘魅力、謎一般的女子，擁有獨特的時尚品味又很難捉摸，「既然如此，何不付諸數位民調，讓全世界的女人挑選自己喜愛的款式！」

MIDO早在2015年就曾以倫敦大笨鐘為靈感推出線上互動活動，邀請網友投票選出品牌該推出什麼表，如今「花雨」系列則以品牌首支透過數位民調打造出來的女表，只要登錄MIDO互動遊戲APP，任何人都可以參與設計。Franz Linder指出，MIDO在亞洲市場的男女表佔比各佔一半，可見女表市場極具潛力，因此「花雨」（Rainflower）的問市，即是擴大女表市場的行銷策略之一。

MIDO表與建築美學有著緊密的關係，這款「花雨」（Rainflower）系列靈感即是自來新加坡的藝術科學博物館（ArtScience Museum），外型如一朵在手腕綻放盛開的蓮花。詢問Franz Linder未來是否會以台灣的建築為靈感創作腕表？他露出神秘一笑：「目前沒有規畫，但未來很難說，也許喔! 」

今年SWATCH集團退出BASEL表展，身為集團旗下的MIDO也有一套因應策略。Franz Linder指出，相較於以往在BASEL表展一次展出全年度所有表款，未來MIDO的行銷策略將會化整為零，分波段發表新表，除了在各個市場舉辦地域性活動外，網路行銷也是一大重點，「＃CreateYourMido 」全球社群活動即是其中之一。

「＃CreateYourMido」全球社群活動自去年年底發布之來，已有逾3萬名網友發揮創造力在APP中組合出自己喜愛的「花雨」女表，藝人瑞莎、陳艾琳、雷瑟琳和維秘超模蘿咪史翠德(Romee Strijd)等也應邀參與設計，依表殼、表盤、表帶及寶石鑲嵌方式的不同，總共有2418件款式各異的設計作品，MIDO量產其中四款最受歡迎的女表，將配合母親節檔期於五月正式在全球上市。

(中時 )