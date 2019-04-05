恐怖！女童離奇失蹤 遭斷頸摘器官棄屍野外 11:502019/04/05 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 失蹤女童器官被切除，遭棄屍野外。（非當事人示意圖／達志影像) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警方同時發現女童騎出門的腳踏車。（圖／翻攝自馬來西亞《中國報》 馬來西亞近日發生一起駭人聽聞的殺人案！一名女童出門後突然失蹤，幾天後發現她器官遭切除，遭棄屍在一處油棕園，家屬得知消息後傷心欲絕，痛斥歹徒為何如此惡毒。 據外媒報導，這名女童上月３０日失蹤，直到昨天傍晚才被尋獲，但已是一具器官遭切除的冰冷屍體。女童母親表示，女兒失蹤當天說要到附近商店買東西，結果一去不回，沒想到竟遇害慘死。 據了解，女童在一處油棕園尋獲時，手腿都遭綑綁，頭頸幾乎斷裂，身上器官都被切除，其母是靠她身上的衣物才認出是失蹤女兒，警方目前仍在追查兇手及殺人動機。 (中時電子報) #女童 #女兒 也許您會感興趣 推薦閱讀 色男將5歲女童當性奴 判12年 04:102019/04/01 社會 蘇霈10歲女拿保險套試探媽 04:102019/04/01 社會 美女大生誤搭Ｕｂｅｒ上賊車 遭棄屍叢林 11:322019/04/01 社會 影》母幫女兒洗澡發現紅紅的 驚揭補習班狼師惡行 12:402019/04/01 社會 愛心湧入二林國小罹癌女童醫療費有著落 16:252019/04/02 社會 酒醉誤事! 父喝醉後回家 竟誤睡15歲女兒 00:072019/04/03 社會 最讚兒童節禮物 緬甸11歲女童來台眼耳重建 10:342019/04/03 社會 虎媽闖校園為女兒討巴掌債 教育局譴責 15:372019/04/03 社會 一兼二顧 休假警帶女兒逛街抓逃工 16:432019/04/03 社會 緬甸11歲小臉症女童 來台美麗變身 04:102019/04/04 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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