警方同時發現女童騎出門的腳踏車。（圖／翻攝自馬來西亞《中國報》

馬來西亞近日發生一起駭人聽聞的殺人案！一名女童出門後突然失蹤，幾天後發現她器官遭切除，遭棄屍在一處油棕園，家屬得知消息後傷心欲絕，痛斥歹徒為何如此惡毒。

據外媒報導，這名女童上月３０日失蹤，直到昨天傍晚才被尋獲，但已是一具器官遭切除的冰冷屍體。女童母親表示，女兒失蹤當天說要到附近商店買東西，結果一去不回，沒想到竟遇害慘死。

據了解，女童在一處油棕園尋獲時，手腿都遭綑綁，頭頸幾乎斷裂，身上器官都被切除，其母是靠她身上的衣物才認出是失蹤女兒，警方目前仍在追查兇手及殺人動機。

(中時電子報)