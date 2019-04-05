◎不只批反核食公投 柯P：公投議題都有問題

台北市長柯文哲日前批評去年台灣舉辦反核食公投，「怎麼會讓這題公投？我們是個弱智的國家！」雖然這番話引發議論，但今天他受訪時仍堅持意見，甚至「加碼」說那些公投題目都有問題，包括同志議題關係價值人權、核電若訊息不清楚投票也沒意義，「哪裡是這樣投票？說弱智差不多！」

◎國道塞爆５路段變停車場

今是清明連假第2天，也是雙向交通量最大的一天，高公局估計，全線將湧126百萬車公里，是平常1.5倍。一大早掃墓車潮湧現，至上午10時，國道雙向局部路段車多雍塞，時速僅20到30公里。

◎清明防災宣導 出動空拍機

慎終追遠向來是國人的良好風俗，但民眾燃燒金紙的習慣卻讓清明掃墓變燒墓，讓消防人員疲於奔命，台南市消防局玉井消防分隊清明連假期間至轄區公墓以空拍機懸掛防火宣導布條，現場亦發送消防小水袋予民眾使用，希冀能降低公墓火警之發生率。

◎最大獎可吃活龍蝦 連假到富基漁港搶好康

清明連續假期，富基魚市特別舉辦了促銷活動吸引遊客，除了4、5日兩天帶小朋友來此消費並在臉書按讚打卡，就有機會免費獲得限量100份的精美文具組，6、7日還有滿額抽抽樂，最大獎可獲得龍蝦或石斑魚。

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(中時電子報)