台南市警消人員今年首度啟用攜帶滅火彈的無人機作為打火輔助工具。（台南市消防局提供）

每逢清明連假掃墓時期，全台墓地火警案件頻仍，台南市30多處公墓與納骨塔區4日與5日上午統計發聲73件火警，台南市消防局今年將噴灑農藥的無人機改造成攜帶滅火彈的無人機，在崎嶇不平的山墓收到滅火效果。

台南市去年4日、5日兩天共發生171件火警，今年適逢4天清明連假，台南市4日共統計28件火警，但5日各公墓區出現龐大祭祖人潮，民眾焚香、燒金紙、除草等掃墓動作，一不小心就引發火警，上午火警數就攀升至45件。

每次山林公墓發生火警，崎嶇的產業道路總是讓救災人員疲於奔命，光是找道路、布水線救相當耗費體力與時間，台南市消防局今年改良噴灑農藥的無人機，在機體上安裝滅火彈，可以直接飛到起火點上空投彈，大幅縮短救災時間與提升效能，有效撲滅山林墓地的草叢火警。

台南市政府今年針對清明掃墓引發的火警，是前由民政局與各區公所啟動公墓除草與清運工作，減少可燃物堆積，針對地形崎嶇、搶救不易的墓區則研發出滅火彈人機等有效對策，加上持續宣導，人車巡邏與駐點警戒，今年清明期間統計的火警數字比去年同期少了一半。

(中時 )