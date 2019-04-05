每逢清明連假掃墓時期，全台墓地火警案件頻仍，台南市30多處公墓與納骨塔區4日與5日上午統計發聲73件火警，台南市消防局今年將噴灑農藥的無人機改造成攜帶滅火彈的無人機，在崎嶇不平的山墓收到滅火效果。
台南市去年4日、5日兩天共發生171件火警，今年適逢4天清明連假，台南市4日共統計28件火警，但5日各公墓區出現龐大祭祖人潮，民眾焚香、燒金紙、除草等掃墓動作，一不小心就引發火警，上午火警數就攀升至45件。
每次山林公墓發生火警，崎嶇的產業道路總是讓救災人員疲於奔命，光是找道路、布水線救相當耗費體力與時間，台南市消防局今年改良噴灑農藥的無人機，在機體上安裝滅火彈，可以直接飛到起火點上空投彈，大幅縮短救災時間與提升效能，有效撲滅山林墓地的草叢火警。
台南市政府今年針對清明掃墓引發的火警，是前由民政局與各區公所啟動公墓除草與清運工作，減少可燃物堆積，針對地形崎嶇、搶救不易的墓區則研發出滅火彈人機等有效對策，加上持續宣導，人車巡邏與駐點警戒，今年清明期間統計的火警數字比去年同期少了一半。
(中時 )
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