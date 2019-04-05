英格蘭代表隊前役在歐國盃資格賽以5-1痛宰蒙特內哥羅，但遭到蒙特內哥羅主場觀眾以種族歧視字眼攻擊，受害者是英格蘭左後衛丹尼羅斯(Danny Rose, 英超熱刺隊)。羅斯是英國黑人，對方數萬球迷大唱「猴子」來羞辱他。

丹尼羅斯說：「我受夠了，我還剩大概6年職業生涯吧，我等不及要離開足壇了。」7年前在21U歐洲賽，塞爾維亞現場觀眾也以歧視黑人的呼聲羞辱丹尼羅斯。這是基於歐洲某些白人民族的心理，他們不喜歡在歐洲比賽看到黑人上場踢球。蒙特內哥羅位於巴爾幹半島，總人口60多萬，有一部分是塞爾維亞人組成。

更令丹尼羅斯沮喪的是罰責有夠輕，由於對方是現場幾萬球迷，歐洲足聯只能判罰數萬歐元，當然不痛不癢。英格蘭總教練邵斯蓋(Gareth Southgate)一直到比賽結尾才發現，他很生氣但無可奈何，只安慰丹尼羅斯說如果他不想踢可以休息。

另一端的義甲也爆發球迷種族歧視，受害者是尤文圖斯小將莫伊斯肯(Moise Kean, 義大利黑人)，對方是卡利亞里主場球迷，氣得莫伊斯肯進球之後跑去向觀眾挑釁。儘管莫伊斯肯有正當理由發脾氣，但賽後還是受到總教練與隊長的責備。

俄羅斯球迷的種族歧視亦是惡名昭彰，德國代表隊上屆世界盃也傳出球迷歧視自家難民球員的風波，目前仍無法可治。英超曼城球星史特林(Raheem Sterling, 牙買加黑人)對此表示：「我們還能怎麼辦，只能笑笑就過去了。」

(中時電子報)