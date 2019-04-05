海軍司令部5日發布「奮勇衛疆、榮譽勳章」短片，指出共軍近期在空中、海上以及網路上屢次挑釁，不僅企圖改變兩岸現狀，更嚴重影響區域的安全穩定；而面對潛藏的衝突危機，中華民國海軍陸戰隊將秉持「不怕苦、不怕難、不怕死」精神，誓死捍衛中華民國主權，守疆衛土，維護得來不易的民主自由。

影片中，由旁白自問「很多人問我榮譽是什麼」，而榮譽的模樣，就是無懼的奔向目標、果斷地殲滅敵軍，但榮譽的真諦應該不只如此，一個愛國的心、一份為國家奉獻的心意，每個人彼此相互合作，合力完成不可能的任務，這也是榮譽的樣貌。

影片也指出，屬於陸戰隊的榮譽，就是面對敵軍而不畏懼、面對強敵仍不退縮、遭受挫折而不灰心，而榮譽勳章也代表著官兵每次的汗水、訓練，即便在最險惡的環境，也能看到陸戰隊出生入死，即便在最深的夜裡，也有一道光能照亮天際，「那就是我們守護家園的決心」，這份決心創造了屬於陸戰隊的榮譽勳章，秉持著永遠忠誠的榮譽，一肩扛起守護國家的重責大任。

海軍則表示，共軍近期在空中、海上以及網路上屢次的挑釁行為，不僅企圖改變兩岸現狀，更嚴重影響到區域的安全穩定；而面對潛藏的衝突危機，海軍陸戰隊將秉持「不怕苦、不怕難、不怕死」精神，誓死捍衛中華民國主權，守疆衛土，維護得來不易的民主自由。

海軍強調，全體陸戰隊員不求戰，也不畏戰，將繼續地勤訓精練、戮力備戰，體現兩棲作戰勁旅的榮譽，「我們只有一個信念，讓中華民國能夠永續發展，百姓可以安居樂業，這也是展現陸戰隊守護家園的決心」「永遠忠誠，就是我們的榮譽勳章！」

(中時 )