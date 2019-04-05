Gogoro 2 Rumbler輪圈運用消光霧黑塗裝，搭配12吋多功能胎，可應付各式地形。范揚光攝

Gogoro 2 Rumbler車身運用大量消光霧黑套件，包括護弓防護手把（如圖）、後扶手等。范揚光攝

Gogoro 2 Rumbler車身採取閃霧銀和霧面黑雙色塗裝，漆面可隨光線角度產生色澤變化。范揚光攝

每個年代都有所謂的把妹神車，父執輩年輕時把妹神車不脫野狼、名流、偉士牌；Dio、豪邁、迪爵是叔伯輩的最愛；YAMAHA BWS、勁戰則被視為是時下最潮的把妺神車。不過，Gogoro已出招，推出Gogoro 2 Rumbler，兼具都會與越野的混搭風格，自許成為電動機車界的把妹神車。

「規格控」們可能已經發現，Gogoro 2 Rumbler與去年發表的Gogoro 2 Delight動力相同，但直線加速（0-50km／h，4.6秒）、電池續航（40km／h，單次約96km）數據卻不若後者（4.3秒、110km）佳。其實這些不太影響實際的使用，畢竟它是視覺系的車款。

Gogoro 2 Rumbler外觀第一眼讓人覺得既熟悉又新鮮，雙色塗裝、霧黑套件、燻黑燈罩、護弓防護手把、AIRFLOAT空氣座墊、12吋巧克力胎等等，這些元素重新組合後，又變成另一台全新樣貌，而且車高也比S2 Adventure略低，騎乘起來是輕快的、容易駕馭的。

(中時 )