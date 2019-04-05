彰化縣到院前緊急救護工作逐年激增，2018年救護出勤次數達5萬3701件，較2017年同期增加1192件，而去年到院前心肺功能停止存活率提升至20.01％，較年前增加23人，消防局設備「無線傳輸心電圖監護儀」已經有15台了，可貴得都是民間捐贈，救人、護生的能量讓人感動。

彰化縣私立慈輝社會福利慈善事業基金會和健椿工業股份有限公司，在彰濱秀傳紀念醫院穿針引線下，共捐贈4台「無線傳輸心電圖監護儀」彰化縣消防局，彰化縣長王惠美指出，慈輝社會福利慈善事業基金會長期致力於弱勢團體的關懷，提供學校獎學金，也是政府評比績優的慈善團體；健椿工業股份有限公司董事長葉橫燦是大城人，先後共捐贈救護車2輛了，得知消防局的需求，又捐了一台心電圖機，還有秀傳醫療體系後送部分的照護關懷，讓鄉親的生命安全得到保障。

慈輝社會福利慈善事業基金會位於線西鄉，2009年成立，致力於關懷急難困境與貧困救助，會員姚惠文在準備公職考試時，曾經發願考上後5年內要存100萬捐救護車，今年得知消防局目前亟需12導程心電圖機，於是以基金會名義捐贈12導程心電圖機3台給伸港、和美、線西3鄉鎮的消防隊。

秀傳醫院指出，心臟疾病為近年來國人十大死因的第2名，尤以心肌梗塞最為緊急，若能及早進行心導管治療，可有提高存活率。救護車在到院前，若能藉由12導程心電圖監護儀的運用，透過無線傳輸至急救醫院及早確立診斷，同時及時通報醫院心導管室預作準備，病患到院即可實施心導管治療的醫院，能減少心肌梗塞患者心肌缺氧時間。

彰化縣消防局表示，目前彰化縣消防局12導程心電圖機共有15台，含新捐贈4台，都是民間捐贈，其中有3台已放在救護車上執行勤務，另12台廠商尚未交貨，已成功搶救8例急性心肌梗塞(AMI)患者，足見充實的急救裝備，結合消防救護人員到院前快速給予急救處置，可大大提升病患存活率。

(中時 )