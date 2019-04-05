清明時節雨紛紛，血庫入血量也受影響！血液基金會統計，全台血液庫存量，較昨日回升0.2天，但原僅A、O型血急缺的台北，B型血今也跟著急缺，僅剩AB型血可供應超過4天。台中與昨日差不多，A、O型血仍急缺，僅南部的血庫充足。血液基金會呼籲民眾，忙碌之餘別忘了抽空捐血。

血液安全庫存量應為7日以上，若僅能供應4到7天，算偏低；低於4天，則表示急缺。缺血最嚴重的台北，A型血只能再供應3.8天、B型血3.9天、O型血3天、AB型血4.5天，平均可供應3.5天。

缺血狀況第二嚴重的台中，A型血、O型血仍然急缺，庫存量少於4天。A型血可再供應3.4天、B型血6.3天、O型血3.6天、AB型血3.5天，平均可供應4.2天；全國血庫平均可供應5.3天，台南、高雄血量充足，平均可再供應7.8、7.5天。

血液基金會組長洪英聖表示，多數民眾假日才有空捐血，但近日天氣不穩定，影響入血量。清明連假，台北的入血量就少了500至1000袋。

台北捐血中心企劃課課長陳雅雯表示，為解決缺血狀況，4月至6月，台北忠孝號捐血車將延長作業時間至晚上8點；今也加開土城號捐血車至傍晚6點；三重捐血室則自本月開始，周六不公休。

血液基金會鼓勵民眾，積極響應捐血活動。捐血前，需出示身分證、填寫捐血登記表、進行面談及體檢。捐血後，需休息5至10分鐘，補充500毫升的水及小餅乾，確認沒有不舒服，才能離開現場。

(中時 )