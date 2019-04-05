環保署在4月到6月「環境季」元年期間特別舉辦「綠消享特惠」系列活動，包括購買主打綠色商品、到綠色服務場所消費，均可額外加贈綠點，享有實質優惠。

環保署管考處表示，民眾如果購買具有環保標章，或是碳足跡標籤的居家清潔用品；例如洗碗精、洗衣精、家庭用紙（如衛生紙、擦手紙）等，以及廚房料理用品，如沙拉油、芝麻油等，每件可加贈2000綠點。遇到周休二日還贈送10倍綠點，等於最高享有5折的優惠。

另外，到公營的森林遊樂區、農場、環保旅館、環境教育設施場所，以及惜食餐廳等綠色服務場所，除了可使用電子優惠券折抵門票、住宿或餐點外，每筆再加贈3000綠點，民眾可多利用。

管考處又說，在環境季這3個月期間，既有會員推薦新會員加入，新會員於APP或網站裡面的簡易問卷中填入既有會員帳戶，活動結束後新會員可獲得註冊禮3000綠點（限1次），既有會員可獲得推薦禮1000綠點（不限次數）。推薦會員越多，獲得的綠點越多，希望更多人加入環保集點的行列。

環保署期待民眾踴躍下載環保集點APP加入會員，並歸戶電子票證或會員卡；不僅響應綠色消費服務，還可享有更多生活上的實質回饋。有關環保集點相關活動內容，可參考環保集點網站（https：／／www.greenpoint.org.tw／）查閱，或撥環保集點客服專線（02）26519502。

(中時 )