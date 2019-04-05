拜仁慕尼黑能否締造德甲7連霸，還是多特蒙德能贏得暌違7年的德甲冠軍？德甲史上第100場「國家德比」將於台灣時間7日凌晨12時半登場，結果幾乎也將決定本季德甲冠軍誰屬，台灣地區由FOX體育2台直播此役。

最近25個德甲球季，只有拜仁和多特能贏得兩座以上的聯賽冠軍，合計21冠（拜16、多5），兩隊的對決也被譽為「德國國家德比」（Der Klassiker，德文經典之意）。而在過去99次德甲對決，拜仁以45勝29和25負占絕對上風。

然而，在德甲僅剩7輪的關鍵時刻，卻是多特以兩分之差領先拜仁，獨占龍頭。倘若拜仁勝出，兩隊將在1分差距下迎接最後6戰，冠軍之爭還有得瞧；倘若多特贏球拉開5分領先，拜仁過去從未在剩6輪落後5分下逆轉封王，7連霸美夢幾乎宣告破滅。

其實本季德甲打完前15輪，多特可是領先拜仁9分之多，上半季打完也還有6分領先。但多特下半季不穩，一度被拜仁奪回龍頭寶座，直到上周多特2比0勝沃夫斯堡，拜仁則遭佛萊堡1比1逼和，才讓多特重回榜首。

多特本季特點是專門在終場前絕殺，第90分鐘（含）以後共攻入9球，其他球隊最多5球而已，上輪也是靠西班牙前鋒阿卡瑟（Paco Alcacer）在補時階段連進兩球。阿卡瑟本季在90分鐘之後進5球，也已創下德甲紀錄。

波蘭前鋒萊萬多斯基本輪對老東家力拚德甲生涯200球。（美聯社資料照）

此役不只是積分榜前兩名的龍頭之爭，也是射手榜前兩名的金靴之爭，本季攻入19球的波蘭前鋒萊萬多斯基（Robert Lewandowski）德甲生涯累積199球，將對前東家尋求200球里程碑，他最近4次對多特狂進8球。

阿卡瑟以16球排名第2，但他是著名的板凳殺手，出賽時間只有萊萬的一半，平均出賽60分鐘、3次射門進1球，效率都是歐洲五大聯賽之最。只是他上輪對沃夫斯堡傷了手臂，即使上場可能要戴特製臂套，對多特不利。

萊萬上輪對佛萊堡10次射門，創德甲本季單場紀錄，卻只進1球，甚至在進致勝球的絕佳機會放槍。拜仁除了德甲吞和，周間德國盃4強甚至以5比4慘勝德乙的海登海姆，本輪生死戰的氣勢矮了一截。

替補殺手阿卡瑟（左二）在上次對決攻入致勝球。（美聯社資料照）

★運彩投注建議

兩隊此役各有優勢，拜仁主場作戰，兩大傷兵諾伊爾（Manuel Neuer）、阿拉巴（David Alaba）可望復出，人手較多特充裕。但下半季的絕佳狀態到國家德比前反而露出疲態，氣勢令人擔憂。

多特隊長羅伊斯（Marco Reus）復出，卻換阿卡瑟掛彩，傷兵狀況也比拜仁嚴重。不過最近拿下德甲3連勝，總算擺脫下半季低潮，也帶著十足自信要到慕尼黑的安聯球場踢館。

兩隊上半季交手上演進球大戰，萊萬梅開二度，阿卡瑟則攻入致勝球，讓多特3比2險勝。但在安聯球場又是另一回事，多特最近4次德甲作客拜仁都輸球，不過2016年德國盃4強曾以4比3攻陷安聯球場，不是沒有機會一搏。

台灣運彩此役非常看好拜仁，不讓分玩法多特「客勝」的賠率高達5.00，和局也有4.00。其實一場比賽勝負難料，多特卡司或許不如拜仁，但團隊凝聚力和化學效應絕不遜色，想要挑戰高賠率的彩迷，不妨朝「多特不敗」的方向布局。

大小分方面，兩隊最近4次德甲交手，每場至少4顆進球。拜仁本季失28球、多特失30球，防守都稱不上滴水不漏。運彩開出3.5球以上大分的賠率1.95，也可參考。

(中時電子報)