清明連假第二天，台中國際機場籠罩在濃霧當中，5日上午能見度僅100公尺，台中航空站7時起開場就宣布暫停起降，直到9點45分能見度恢復起將標準，才宣布開場。航務組指出，關站期間有14個國際、國內線航班取消或延誤，後續有33個航班起降也受到影響。

根據台中國際機場及時航班資訊，5日上午受天氣影響，台中飛成田、河內、香港、胡志明、仁川等國際線，以及澎湖、金門、南竿等國內航班延誤或取消，連帶影響後續國際、國內線航班起降，截至中午12點為止，共有47個航班受影響。

台中航空站航務組指出，5日上午因大霧籠罩，台中機場能見度不到100公尺，關場2個多小時期間，共有14個國際、國內線航班取消或延誤，其中1班華信航空台中飛日本成田，因當地側風強，班機取消。

航務組表示，台中航空站上午9時45分能見度恢復起降標準，已宣布開場，但後續仍有33個航班起降因此受到延誤，請旅客搭機前務必先向航空公司電話查詢。

(中時 )