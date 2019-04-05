美國媒體大肆報導，陸女間諜入侵美國總統川普的海湖莊園，還被查出帶有1台含有惡意程式的隨身碟，現在美國聯邦調查局（FBI）已經介入調查，意圖釐清女子闖入的目的。不過陸媒4日揭密，其實這只是中國女子想攀龍附鳳的誤會，真相更令人捧腹哭笑不得。

美國總統川普的海湖莊園上周六遭一名張姓大陸女子擅自闖入，張女先謊稱是俱樂部成員而闖關成功，隨後又供稱是要參加當天舉行的一場美華友好活動，，還被查出帶有1台含有惡意程式的隨身碟

陸媒報導，事實上張女是去參加宣稱「可以跟川普家人合影」的活動，引介她進入莊園的華裔人士辛蒂楊，身分是和平統一促進會副會長。她只是想力挺川普開募捐籌款，一度也被炒作成來歷不凡的中國女間諜，但後來澄清只是川普粉絲。她只是報名以聯合國華人友好協會參觀海湖莊園的活動，但跟聯合國並沒有關係，不料陰錯陽差被認為是中國女間諜，成了這起烏龍事件。

(中時電子報)