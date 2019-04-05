大陸呼和浩特市地鐵1號線三間房車輛段內在4月4日上午10時58分，迎來了地鐵1號線首列列車，這也是內蒙古首列地鐵列車亮相青城。據瞭解，呼市地鐵1號線將於2019年年底開通試運營。

呼和浩特地鐵車輛外觀採用蒙古族人民喜愛的白色和藍色為主，而且以傳統藍白間隔紋樣在車門處加以點綴，凸顯內蒙古特色。最引人注目的便是車頭車尾的牛角型車燈，不僅展現力量美，還充分展現「青城乳都」的文化氣息。

車廂內部的民族特色更加濃厚親切。綠色的地板布，奶牛花紋的擋風板，使乘客猶如置身草原中。值得一提的是，扶手吊環的元素提取了紅山文化中的「中華第一龍」形態，充展現內蒙古渾厚的歷史底蘊和充分的文化自信。

呼和浩特地鐵1號線採用B2型鋁合金地鐵車輛，最高時速為80km／h，最大載客量為2062人，列車編組方式為4動2拖6輛編組。

列車並巷還配備弓網監測系統和走行部振動檢測系統，可以即時監測車輛與軌道和接觸網的關係，為故障處理提供依據。

列車抵達使用者現場後還會根據線路條件繼續進行靜動態調試、冷滑、熱滑等工作，參與1號線工程的綜合聯調、試運行等工作，後續每月將陸續安排2至3輛列車到場，計畫於10月底前全部到位，1號線將于2019年底開通試運營。

(旺報 )