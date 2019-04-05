印地安人在主場迎戰藍鳥，派出主力投手包爾（Trevor Bauer），主投7局沒被擊出任何安打，不過因用球數太多無緣挑戰無安打比賽記錄。而包爾開季以來連2場先發只被敲出1安，成為大聯盟史上第一位開季連2場先發僅被敲出1支安打的投手。

包爾今天先發主投7局完全壓制藍鳥打線，沒被對手敲出任何安打，但控球有點小狀況，共投出6次保送因此用球數偏高，7局投完用了117球，因此被換下場。牛棚接手後可惜在9局破功無緣達成無安打比賽，被藍鳥選手接連敲安失1分，不過印地安人最終還是以4比1贏球守住勝利。

包爾本場好投只在3局出現危機，投出2次保送及1次觸身球造成滿壘，不過隨後飆出2次三振以及一顆中外野飛球順利解決3人，成功讓藍鳥留下滿壘殘壘無功而返。

包爾主投7局飆出8K，率領藍鳥贏得勝利，也獲得本季首勝。開季以來先發合計14局僅被敲出1支安打失掉1分，成為大聯盟史上第一人，防禦率僅0.64。

(中時電子報)