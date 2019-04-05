埔里鎮第三公墓疑似因聯外道路及排水溝施設工程，造成部分墳墓毀損，甚至夷為平地。（圖／摘自潘英輝臉書）

清明節家家戶戶忙掃墓祭祀，但南投縣傳出民眾前往埔里鎮第三公墓時，發現親人的墳墓被夷為平地，找不到墓穴與墓碑，埔里鎮民代表潘英輝在臉書Po文「太恐怖了吧！」，疑似公所去年包路面及排水溝改善工程，將路旁的主墳一併移除，公所回應將聯繫包商釐清責任，會給家屬交代。

潘英輝清明節一早在臉書Po文「一年一度清明節，是掃墓思親念祖的好日子，可是找不到祖先的墓園，政府施做排水溝及路面，卻把祖先的墓園基地挖掉，太恐佈了吧！」，發生的地點在埔里鎮珠格里第三公墓。

有鎮民一早準備祭品前往第三公墓，要祭拜20多年前過世的父親，可是怎麼找就是找不到墓穴與墓碑，變成一片黃土雜草堆，向公所反應，怎麼會發生這麼離譜的事情？珠格里里辦公室指出，發生問題的地點在第三公墓聯外道路，因該處排水不良，經常遇雨成災，公所去年9、10月之間發包做路面及排水溝改善，有些墳墓緊鄰道路，詢問是否會有影響，包商給的答案是已經遷葬，沒想到事後出現爭議。

埔里鎮公所工務課指出，已接獲民眾陳情，並請承辦人員、工程設計、施工廠商3方進行了解當時設計、施工的狀況，並會將答案儘速向民眾說明，若有疏失，也會負起善後責任。

(中時 )