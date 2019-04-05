國民黨台南市黨部主委謝龍介服務處門口，2日晚間8時許遭人貼上恐嚇紙條，上頭大罵謝是台奸，並以暗喻「子彈」的言詞，稱「北港『花生』為你準備」，服務處民眾3日發現已報警，謝龍介反擊「沒在怕」，警方鎖定一名騎單車的40餘歲陌生男子追查，研判非當地人。

謝龍介服務處遭恐嚇「準備花生」！ 威脅開槍？

警方追查，1名年約40餘歲的中年男子，2日晚間8時許騎單車到謝龍介服務處門口，貼上恐嚇紙張，白紙黑字寫下「謝龍介，與虎謀皮台奸，請你保重，北港花生為你準備，台灣自由萬歲」，隨即離去。因為花生有暗喻子彈的意思，引起服務處人員擔心，已向警方報案。

謝龍介服務處禍不單行，前陣子才有1名全身遭砍傷男子倒臥門口宣傳車，該男子送醫數日後死亡。最近又遭人貼單恐嚇，謝龍介這次在得知服務處遭人貼紙條後，表示不會在意有心人的挑釁，並且反擊的說「台獨很勇敢，就要站出來」，他更進一步喊話「隨時可以來，我沒在怕」。

警方掌握可疑對象循線找人，但因歹徒騎單車鑽進巷內逃逸，目前正比對可疑對象，研判歹徒非當地人。在追查到嫌犯前，台南市警察局正評估是否派隨扈保護謝龍介人身安全，全案依照恐嚇與妨害名譽罪嫌調查中。

(中時 )