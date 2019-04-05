碩士學歷、已婚的丁姓男子有「足戀」性怪癖，在臉書以暱稱「Mark Lin」，鎖定13歲至14歲女童，開出新台幣180並要求女童須讓他聞腳味，以腳踏他的生殖器，到射精為止。丁男自2016年起近2年內，共約出6名女童共猥褻9次。台中地院依猥褻等罪判處徒刑1年8月，得易科罰金，緩刑3年。全案仍可上訴。

判決書指出，擁有碩士畢業學歷的丁男，已婚且為人父，在家族企業上班， 自2016年8月份起在臉書以帳號暱稱「Mark Lin」傳送訊息給多名13歲至14歲女童，開出以1800元到3200不等價格，購買她們的襪子，但是要求女童必須提供「足戀」猥褻。

丁男在臉書以買襪子釣出女童，約到台中市北屯區的三角公園、南區長春公園、某國小等地附近見面，他駕駛自小客車到約定地點的停車場或路旁停車格內，把女童叫進車內猥褻，2016年8月至2018年6月期間共約出6名女童，共猥褻9次。

其中，丁男在2016年8月至同年10月間，在車內猥褻同1名13歲女童3次；丁男在2018年1月間，曾以3200元購襪，將1名14歲女童約進北區的汽車旅館內，要求女童腳踏他的生殖器，直到射精；丁男並親吻、撫摸女童的胸部及下體。全案有女童學校老師察覺有異，追查發現而報案。

部分被害女童有人擔心家長知情，而不願出庭及調解；有的女童家長沒辦法原諒丁男，不願和解；丁男僅與2名女童達成達解。

法官認為，丁男為滿足個人性慾，以被害女童心智發育未健全，對性行為缺乏自主判斷能力，對她們進行猥褻等行為，影響女童身心正常發展，但審酌犯後坦認犯行、深具悔意，所犯兒童及少年性剝削防制條，依刑法猥褻罪判處1年8月，得易科罰金，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

(中時 )