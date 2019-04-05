小朋友開心的玩戳戳樂。（陳世宗翻攝）

台中花博進入倒數階段，民眾利用連假4天期間把握機會前往各園區參觀。台中市政府新聞局表示，市府在連假期間加碼推出多樣好玩活動，例如外埔園區與花博吉祥物跳舞可參加戳戳樂抽花博專輯等好禮，后里森林園區發現館打卡可獲限量石虎摺紙，后里馬場園區花舞館與「花天使」合影並在粉絲頁按讚，可得到限量蘭花花苗及明信片，鼓勵親子把握欣賞這場國際盛會的最後機會。

市府表示，連假期間花博園區活動豐富，例如4月4日至7日每天14時、15時、16時在后里、豐原、外埔3園區都有花博吉祥物快閃活動，可與吉祥物拍照互動。外埔園區在4月4日至7日15時的場次中，另外推出與花博吉祥物跳舞參加戳戳樂活動，有機會獲得花博專輯、古早味童玩、禮券、零食等好禮，每場限量70名，4月5日至7日地點則都在外埔園區樂農館前。

昨日與花博吉祥物跳舞參加戳戳樂活動由石虎家族「樂虎」姐姐與遊客互動，吸引眾多家長帶著小朋友一起跟樂虎跳花博舞，現場大家手舞足蹈，小朋友更是興奮地玩戳戳樂，氣氛開心熱鬧。

除吉祥物快閃活動，連假期間外埔園區也推出「樂耘虎爸著色活動」，至外埔園區遊客中心領取著色紙與色筆，完成著色後可領取小禮物1個，每日限量100份。

后里森林園區發現館也推出打卡送好禮活動，連假期間每日9時開館起，至發現館臉書粉絲專頁按讚或拍照打卡上傳，即可獲得限量石虎摺紙1份，每日限量200份，每日活動前50名，另加贈文學鉛筆；后里馬場園區花舞館競賽廳於4月6日至7日每天均有7場「花天使走秀」活動，由花藝裝扮的花天使出場走秀，每場前20名於花舞館粉絲專頁按讚、並與花天使合照者，可獲得2株蘭花花苗及1張明信片。

市府指出，花博園區在清明連假期間每天均有開放，其中4月4日至6日，后里園區、豐原葫蘆墩公園營業時間為9時至21時，外埔園區為9時至19時；4月7日后里園區、豐原葫蘆墩公園、外埔園區營業時間均為9時至19時。歡迎民眾把握花博閉幕前最後一個連假到花博遊玩。

(中時 )