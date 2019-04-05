張泰山在職棒生涯拿下許多獎項與記錄，並擁有大批球迷粉絲的張泰山，日前難得上台視《綜藝3國智》錄影，節目中他發揮了運動員的好體力，和小嫻同組挑戰遊戲，兩人雙腳套起四隻襪子，要用公主抱的方式用腳將襪子脫下。

為了鼓勵2位來賓，納豆豪氣表示：「破紀錄的話我們就從節目公基金頒3000元給你們，我個人則再加碼2000元！」而張泰山一聽展現他運動員的「真實力」，毫不費吹灰之力就將小嫻抱起，一邊抱著小嫻一邊面色匆容的將腳上襪子給褪去，和同有運動習慣的小嫻默契絕佳三兩下就平了過關紀錄，順利將獎金帶走。

張泰山這回上節目，讓曾為棒球選手的鯰魚哥備感壓力，當關主黃豪平宣布當集要挑戰的是「健康檢查挑戰賽」，鯰魚哥冷不防指著張泰山說：「有人要檢查毛囊！」，讓王少偉連忙制止：「他是你大前輩耶！」，哈孝遠也幫嗆鯰魚哥：「今天終於來了真正會打棒球的！平常都是聽他說自己很會打棒球。」沒想到鯰魚哥對著哈孝遠秒回：「還好今天沒有找真正會打籃球的。」暗指小嫻前夫何守正沒來，讓小嫻哭笑不得。

(中時 )