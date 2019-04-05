韓聯社報導，韓國東北部江原道高城地區4日晚間突然發生森林大火，由於當時風勢強勁，火勢一發不可收拾，甚至蔓延到鄰近城市山區，截至今天上午，火勢已造成1人喪命，另外250公頃森林、125棟住宅全被燒毀，韓國政府今天上午宣布此次森林大火為「國家災難」。

韓國東北部爆發大規模森林大火。

據韓聯社報導，韓國東北部與北韓接壤的江原道高城郡靠近山區的一支電線桿，4日晚間7點17分左右突然起火，火苗竄出後立刻延燒成森林大火，在強風助長下，惡火迅速蔓延至鄰近包括束草市、江陵市、東海市、麟蹄郡等5個城市，消防人員在歷經11個小時的徹夜灌救之下，韓國山林廳上午表示，火勢基本上在上午8點15分左右被撲滅。

隨後韓國政府於上午9點宣布東北發生的森林大火為「國家災難」（state of disaster），未來將調動人力、物力，劃設危險地區、發布疏散令、提供救援措施、安排災民臨時居住設施等。

官方表示，已知大火造成1人喪命、11人受傷，另外385公頃森林、至少300棟建築全被燒毀，超過4,200名當地居民緊急疏散。

消防單位表示，火勢爆發後，官方已從全國各地調動超過870輛消防車趕赴現場灌救，另有約13,000名搜救人員趕赴救援，其中也包含軍人與警察。

南韓電力公司（Korea Electric Power Corp，KEPCO）表示，電線桿不可能突然自行爆炸，有可能是空氣乾燥導致電線與灰塵擦出火花，才釀成這起災難。

(中時電子報)