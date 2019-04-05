DMC in transition 💪



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儘管湖人早已宣告本季不玩了，勇士5日仍用「五星戰隊」全力應戰，結局可想而知，勇士終場108比90橫掃地主湖人，完全不給場邊坐鎮的「小皇帝」詹姆斯面子，反正詹皇也只顧著跟杜蘭特在場邊竊竊私語，令人產生無限遐想！

勇士一開賽就火力全開，光在首節就轟下39分，且只讓湖人拿到12分，雙方差距轉眼擴大到20分以上，甚至來到下半場，勇士就把領先幅度擴大到30分以上，也讓這場比賽早早就進入垃圾時間，雙方末節全都派上板凳球員磨練。

考辛斯貢獻全隊最高21分，且抓10籃板，杜蘭特15分、8助攻與6籃板，卓雷蒙格林12分、6助攻，克雷湯普生11分，詭異的是，先前才說戴上隱形眼鏡找回火燙手感的柯瑞，此役竟然投14中3，含三分球投9中1，只拿7分。

The Shop x The Boardroom crossover coming soon ... pic.twitter.com/Nvz4EjUHmF — The Ringer (@ringer) 2019年4月5日

既然比賽勝負早無懸念，反而是詹姆斯跟杜蘭特在場邊遮住嘴巴密談的畫面引人遐想，畢竟杜蘭特今年夏天將成自由球員，只是謠傳比較有可能考慮加盟湖人跟詹皇聯手的勇士球星並非KD，而是克雷湯普生，或許詹皇只想模糊焦點。

勇士目前搶下西區龍頭不成問題，除了續以54勝24敗排在西區第1，領先西區第2金塊2場勝差，剩下4場例行賽分別對上騎士、快艇、鵜鶘與灰熊，其中僅有快艇還在爭搶較高排名，或許勇士總教練科爾可以開始準備輪休主力了。

(中時電子報)