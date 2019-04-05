新北市深澳酋長岩附近峭壁上，有一窩遊隼正值繁殖季，經常吸引許多愛鳥的遊客前往欣賞。（基隆鳥會提供）

新北市深澳酋長岩附近峭壁上，有一窩遊隼正值繁殖季，白絨絨的可愛雛鳥寶寶將要亮相，但昨（4）日兒童節當天，卻遭到動力飛行傘的騷擾，讓遊隼受到驚嚇，所幸沒有造成親鳥棄巢。基隆鳥會呼籲，2至6月正值猛禽繁殖季，請盡量減少這樣的飛行行為，目前已通報新北市動保處，協助保護遊隼。

基隆鳥會與瑞芳導覽協會合作，每天派駐志工在深澳酋長岩一帶，擔任守護及解說導覽的任務。4日下午5時許，一部伴隨著吵雜馬達聲的動力飛行傘，越過遊隼的巢位上方，嚇得遊隼親鳥飛離又飛回，志工對此相當擔心親鳥會棄巢搬遷，所幸沒有發生，不過鳥會已在第一時間通知新北市動保處。

基隆鳥會理事長鄭暐表示，2至6月剛好是大部分猛禽鳥類的繁殖季，尤其像遊隼習慣在懸崖邊繁殖，而北部的繁殖季比南部晚，目前4月份剛好是遊隼臥巢孵蛋的期間，但深澳酋長岩卻發生動力飛行傘騷擾遊隼的事件，且剛好被瑞芳導覽協會志工鄭國清拍下畫面。

基隆鳥會常務理事兼猛禽調查組召集人沈錦豐指出，2016年在基隆鳥會監測的5號巢區也發生同樣情形，2部動力飛行傘來回在遊隼調查樣區盤旋，導致一對遊隼飛離，這也可能是從2015年在該樣區發現遊隼交配以來，到今年為止，從來沒有繁殖成功的原因之一。

新北市動保處呼籲，依據《動保法》任何人不得騷擾、虐待保育類野生動物，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上30萬元以下罰金。若民眾發現有違法侵擾保育類野生動物情形，敬請拍照舉證，並撥打（02）2959–6353通報動保處查處。

(中時 )