台鐵普悠瑪號列車去年10月21日發生出軌，造成重大死傷，從事故前司機員、調度員、檢修員的對話中，一度將空壓機誤解成空調，台鐵調查後認為，普悠瑪修手冊針對主風泵的用詞沒有統一，出現主風泵、風泵、空壓機等用詞，負責驗證的勞氏公司卻未指正，將向勞氏與車商日車公司求償。

根據普悠瑪號出軌前的通聯紀錄，主風泵故障導致動力不足，司機員、調度員、檢修員之間通話討論近50分鐘，司機員提及空壓機跳開，卻被誤解成是空調出現問題，溝通差異之大，令外界相當疑惑。

台鐵調查後發現，普悠瑪製造商日本車輛公司提供的維修、保養手冊，相同的物品卻出現不同的用詞，例如最受到大家關心的主風泵，其他用法還有風泵、空壓機，中空絲膜除濕器又被稱為中間冷卻器、濾清器、濾網等，導致維修人員誤判。此外，有些日常該維修的項目，沒有列入保養手冊當中，反而出現在故障時如何處理。

台鐵局機務處長宋鴻康指出，當時獨立認證驗證（IV＆V）的英國勞氏驗船協會，並沒有指正維修手冊的缺失。此外，台鐵雖有裝設ATP遠端監控系統，但事後發現普悠瑪號並未接上線，IV＆V提供給台鐵的驗收單上也漏掉該項目，導致事後驗收漏掉該項目。

宋鴻康說，目前普悠瑪號還有3億元履約保證金扣在台鐵，勞氏則已結清，已請律師擬文，預計本月發文給日車及勞氏，提出究責，必要時會走上法律程序。

(中時 )