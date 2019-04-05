蔡英文總統5日參拜麥寮鄉拱範宮，她致詞表示過去三年在做的事都是真正的改革，她覺得今年效果會開始顯現出來，包括國政、人民生活、經濟發展，她很有信心。

蔡英文參拜後致詞表示，這三年很認真在做事，但很多人認為沒有很深的感受，因為這些是真正的改革，需要比較長的時間，效果也會比較晚出現，「我覺得今年效果會開始顯現出來，可以看到過去3年的努力，顯現在國政上、照顧的人民生活上、經濟發展上面，我很有信心。」

蔡英文說，雖然中國大陸對我們的壓力越來越大，但是國際對我們的支持也是越來越強，她要告訴大家要注意但是不用太煩惱，蔡英文當總統主權一定守得住， 但是也希望守主權也要拼經濟。

蔡英文五日一整天都在雲林參拜宮廟與私人拜訪，第一個行程到麥寮拱範宮，到場的民眾不很多，大多是麥寮鄉公所人員。雲林縣府表示，蔡總統這次來雲林並未通知縣府。

縣府新聞處處長周柏吟表示，此次蔡總統雲林行程，和之前幾次蔡總統到訪雲林一樣，縣長張麗善事前並未收到總統府聯絡，昨晚由鄉親口中得知訊息時間已晚，已預先安排家族掃墓行程，因此無法陪同總統行程。

縣府表示，縣長交代縣警局，須盡力做好維安，確保總統在雲林行程順利。

(中時 )