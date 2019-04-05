不租房子給人也有事！朱姓男子夥同3名男子強押不租房子給他的牛男外出，上手銙毒打，還強灌2顆道具子彈，逼食安非他命，牛男出現嘔吐且持續發抖，才將朱男載回住處大樓丟包，牛男重傷送醫救回一命，但中風在護理之家療養，新竹地院依殺人未遂等罪將4人判刑。

這件租屋糾紛引起的殺人未遂案，發生在去年4月9日晚，26歲朱男因不滿牛男不租房子給他，在fb張貼幫助訊息，曾、周及張姓男子見訊息後連繫，陸續前往牛男住處大樓，牛男下樓後被曾男壓制，朱男動手毆打牛男，恫嚇「你要自己上車，還是要我給你難看！」

牛男被脅迫上曾男轎車，朱男指示開到寶山鄉住處倉庫，用手銙將牛男雙手反銙，分持木棍和徒手毆打牛男，朱男更強灌牛男吞下2顆鋁製道具子彈，周男則點燃玻璃球吸食器稱「你看我怎麼吸！」將吸食品強塞入牛男鼻子，連續多次讓牛男吸食安毒。

到了10日凌晨4時許，牛男出現嘔吐，且因心臟無法負荷持續發抖，朱男才解開手銙，指示周、曾男用衣物蓋住牛男頭部，載回牛男住處大樓前棄置，牛男經女友叫救護車送醫急救，才倖免一死。

醫師從牛男胃內取出2顆道具子彈，診斷受有急性心肌梗塞、急性腎臟和心臟衰竭及安毒陽性反應等重症，且因缺血性腦梗塞併左側肢體乏力，即中風在護理之家療養。

法官認朱男僅因不滿牛男不租屋給他，糾集曾男等3人妨害牛男行動自由外，並與曾、周2人毆打牛男，餵食道具子彈又脅迫施用安毒，造成被害人身體受嚴重損害。

法官審酌被告犯後態度及有否與被害人和解，依剝奪他人行動自由罪和殺人未遂罪，求處朱男應執行有期徒刑6年，周男應執行有期徒刑4年8月，曾男有期徒刑2年9月，張男以剝奪他人行動自由罪處有期徒刑5月，可易科罰金。

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(中時 )