國民黨立法委員許淑華(左)、高雄市長韓國瑜(右)。(圖/本報資料照)

韓國瑜過去在競選高雄市長期間，挾「韓流」之勢橫掃中南部，但卻從沒進過南投，南投當地的三玄宮決定在7日玄天上帝聖誕日，舉辦南投市三玄宮祈安祝壽，「聖誕轉運補庫賜財大法會」，並邀請高雄市長韓國瑜、南投縣長林明溱、立委許淑華等重量級嘉賓，「為大法會開香」，歡迎全國信眾共襄盛舉。

據悉，三玄宮這場大型宗教文化慶典活動，將有恭祝玄天上帝全國祝壽大團拜、賜財補財庫、全國首創玄天上帝米雕藝術展等，決定出席的高雄市長韓國瑜和南投縣長林明溱出訪大陸，為二縣市農產品爭取到數十億訂單，成功打通銷路，達到「貨賣出去、觀光人潮進來」的訴求。

許淑華受訪時說，她擔任韓國瑜「競選總部發言人」時，曾到三玄宮向玄天上帝祈求韓國瑜順利當選高雄市長，「韓國瑜知道相當感動，也感謝南投鄉親支持」，因此，當主委邀請韓市長時，韓市長馬上就答應了。

許淑華說，其實南投縣和高雄市有很多合作空間。三月底她和林明溱縣長到大陸爭取農產品行銷和觀光，她也趕到深圳和韓國瑜會合，希望藉由高市府平台，為南投縣農產拓展深圳地區市場。活動當日將在下午3點30分於三玄宮為大法會開香。

(中時電子報)