美國約翰霍普金斯大學應用經濟學教授漢克最新的2018年國家痛苦指數（Misery Index）報告，95個國家中，委內瑞拉連續4年排名第一，泰國倒數第一、意即最幸福。台灣則是倒數第七名，僅次於中國大陸、瑞士、奧地利、日本、匈牙利。

富比世報導，漢克（Steve Hanke）表示，從各國的經濟表現，可分析出這些國家快不快樂。當一個國家的通貨膨脹、負債、失業率居高不下，他們的人民很可能就不快樂；相反地，當國家的經濟成長、通貨膨脹、利息、失業率都低，人民會快樂許多。

漢克指出，委內瑞拉是全世界通貨膨脹率最高的國家，因為經歷了多年經濟、政治問題導致他們的國民長年貧困，食品、藥品普遍短缺，以1,746,439.1分排名第一。自從2015年來，痛苦指數一直位居榜首。

而2018年最幸福國家是泰國，痛苦指數1.7分倒數第一。漢克表示，泰國自2014年政變以來，一直執政的軍政府讓國家穩定，2018年泰國經濟價值約 5.15億美元，成長了4.1%，是6年來最大漲幅。

在泰國之後，最不痛苦的國家依序為匈牙利2.6分、日本3.3分、奧地利3.9分、中國與瑞士是4.2分；台灣4.4分，排名第89，倒數第七名。

(中時電子報)