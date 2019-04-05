美國之音5日報導，美國參議院「台灣連線」共同主席──奧克拉荷馬州共和黨參議員吉姆．英霍夫和紐澤西州民主黨參議員鮑勃·梅南德茲與參議員加德納、馬基和里施提出議案，紀念美國1979年《台灣關係法》頒布40周年以及台灣與美國之間持續發展的關係。

英霍夫說，作為參議院台灣連線的共同主席，非常自豪地介紹這項決議，以紀念《台灣關係法》40周年，兩國受共同利益和價值觀的約束，這些價值觀包括對民主、人權、法治和自由企業的承諾。台灣是、也將永遠是美國在該地區最重要的夥伴之一。期待繼續與台灣合作，建立兩國人民之間的傳承和夥伴關係。

梅南德茲指出，見證台灣蓬勃發展的民主，是他作為國會議員最自豪的時刻之一。美國需要繼續向台灣提供加深雙邊關係所需的一切必要資源。40年前給台灣的6項保證，永遠不能背棄。

加德納表示多年來，他一直致力於加強美國與台灣的關係，以加強台灣在世界各地的地位，並重申對美台關係的承諾。他將繼續以《台灣關係法》、《台灣旅行法》、《亞洲再保證倡議法》(ARIA)等美國法律為指導，為台灣和台灣人民發聲。

馬基說，他曾為1979年的《台灣關係法》投贊成票，為此感到自豪。新時代的現實要求重新致力於和平、安全和美台共同的價值觀。在紀念《台灣關係法》40周年之際，期待把兩黨的努力加倍，以堅持加強美國人民與台灣人民之間關係的責任。

里施表示，自《台灣關係法》簽署成法以來的40年間，美國與台灣之間享有牢固的關係，這種關係植根於共同價值觀，以及共同的經濟和安全利益。盡管大陸不斷施加壓力，但台灣仍保持強大而活躍的民主和自由社會。

(中時 )