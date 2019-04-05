新埔雙堂屋劉家後代有1500餘人回祖塔掃墓，管理人劉昌鈞（中左二）在祭祖儀式唸祭文。（羅浚濱攝）

新埔雙堂屋劉家清明掃墓祭祖，兩側供桌擺滿祭品。（羅浚濱攝）

新埔雙堂屋劉家清明掃墓祭祖儀式後，劉家後人用點心，互相交流認識。（羅浚濱攝）

新埔雙堂屋劉家清明掃墓祭祖，在進「瑞閣園」沿途有攤販做生意，是30多年來劉家掃墓的特色。（羅浚濱攝）

新埔雙堂屋劉家清明掃墓祭祖，在進「瑞閣園」沿途有20餘攤販賣臭豆腐等小吃，生意不錯。（羅浚濱攝）

新竹縣新埔鎮縣定三級古蹟的雙堂屋劉宅，5日有全省各地劉家後代1500餘人，回到祖塔「瑞閣園」掃墓，進園前沿途有20餘攤販賣臭豆腐、熱狗等小吃，管理人劉昌鈞說，這已成劉家掃墓的一大特色。

劉昌鈞說，新埔劉家從第11世瑞閣婆帶3子來台開創劉家基業，到現在歷264年，三大房已繁衍到24世的「鴻」字輩，後代子孫有上萬人遍佈全台，每年農曆正月初4和8月初2的春秋兩祭外，清明掃墓是最盛大。

昨天有1500餘位劉家後代回祖塔掃墓，先到者在兩側擺上祭祀供品，自行上香，上午10時祭祀儀式，鳴砲後由劉昌鈞主祭，三獻禮、唸祭文後禮成，頒發「家族之光」給劉家賢達，而後用點心由族人們自行交流。

剛接任雙堂屋管理人的劉昌鈞說，祭祖的劉家後代有一半以上他都不認識，每年都是透過祭祖機會，在用點心時彼此交流認識，因祭祖都有上千人，攤販一早就來擺攤，生意不錯，也成劉家這30多年來的掃墓特色。

(中時 )