中國新聞網5日報導，人類首張黑洞照片即將在全球6地同步發布消息連日來備受關注。來自共同參與這一重大成果的中國科學院最新消息說，首張黑洞照片目前還在最後「沖洗」中，其問世已進入倒計時。

據介紹，北京時間10日21點整，全球6地（比利時布魯塞爾、智利聖地牙哥、上海、台北、和日本東京、美國華盛頓）將以英語、西班牙語、漢語和日語4種語言，通過協調召開全球新聞發布會，「事件視界望遠鏡」(EHT)將宣布一項與超大品質黑洞照片有關的重大成果。在上海，EHT項目和中國科學院將共同發布這一重大成果。

報導稱，理論上，黑洞是愛因斯坦廣義相對論預言存在的一種天體。它具有的超強引力使得光也無法逃脫它的勢力範圍，該勢力範圍稱作「黑洞的半徑」或「事件視界」。宇宙中，根據品質天文學家將宇宙中的黑洞分成三類：恒星級品質黑洞(幾十倍至上百倍太陽品質)、超大品質黑洞(幾百萬倍太陽品質以上)和中等品質黑洞（介於前兩者之間）。

報導說，真的有黑洞嗎？在這次拍照前，天文學家透過各種間接證據表明黑洞的存在，主要有三類代表性證據：一是恒星、氣體的運動透露了黑洞的蹤跡。黑洞有強引力，對周圍的恒星、氣體會產生影響，科學家可以通過觀測這種影響來確認黑洞的存在；二是根據黑洞吸積物質（相當於「吃東西」）發出的光來判斷黑洞的存在；三是透過看到黑洞成長的過程「看」見黑洞。此外，還有很多類似的證據，無不說明黑洞真實存在。

人類首次拍到黑洞照片的EHT是透過「甚長基線干涉技術」(VLBI) 和全球多個射電天文台的協作，構建一個口徑等同於地球直徑的「虛擬」望遠鏡──事件視界望遠鏡。EHT專案是由全球200多位科研人員共同達成的重大國際合作計畫，EHT的建設和此次拍攝的首張黑洞照片是全球天文學家合作共贏的一項成果。科學家們相信，這只是一個開始，未來EHT還會帶來更多前所未有的科學發現。

(中時 )