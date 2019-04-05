王姓女子4日下午騎腳踏車由東向西經過南區南山公墓旁地下道，在出口處遭尾隨的林姓機車騎士搶走放在前方籃子內的皮包，王女驚魂未定報警，警方3小時內一路追到永康區將林嫌逮獲，6000元竟已被他花用一空。

34歲王女4日下午3時從公司下班，她騎單車從中華南路由東向西行，經過南山公墓旁的地下道西邊出口，趁附近人煙稀少，遭後方騎士尾隨搶走放在前方籃子內的皮包。

38歲林嫌預謀犯案，在案發前就將車牌拆下，並騎車在人煙稀少的地下道附近尋找下手行搶的對象，見到落單的王女騎單車經過，且皮包放前方籃子內，正是搶奪的好目標，立刻從後方奪包，騎出地下道後迴轉往反方向逃逸。

警方獲報後啟動重大刑案追查，林嫌雖無車牌，但分析比對車型特徵，調閱監視器畫面，仍一路追查到作案嫌犯身分，並立刻到永康一棟公寓大樓將他逮捕，距王女報案時間只花3小時。但林嫌花錢速度更快，王女皮包內的6000元已全被他花光。

林嫌坦承因為缺錢才犯案，供稱在搶到王女皮包後就去繳清電話費，並將包內的手機丟棄，警方找回皮夾，包內還有王女的身分證、健保卡與信用卡，將證件物歸原主，全案雖偵破，但王女損失6000元，被丟棄的手機已難尋獲。

警方告戒王女，勿將重要貴重的物品放在單車的前置車籃或者機車的腳踏板，以免遭歹徒覬覦。

(中時 )