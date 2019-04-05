原住民收漁網 失足墜落溪谷亡 14:012019/04/05 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 55歲石姓男子失足不慎墜落溪谷，警消前往救援他已無生命跡象。（葉書宏翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 55歲石姓男子失足不慎墜落溪谷，警消前往救援他已無生命跡象。（葉書宏翻攝） 55歲石姓男子失足不慎墜落溪谷，警消前往救援他已無生命跡象。（葉書宏翻攝） 55歲石姓男子失足不慎墜落溪谷，警消前往救援他已無生命跡象。（葉書宏翻攝） 55歲石姓男子為新北市烏來區原住民，今（5日）上午7時許，外出至烏來區瀑布路、台車站對面的溪谷收漁網，但石妻卻遲遲無法聯繫上石男，石男的胞弟前往該處尋找，發現石男已失足墜落溪谷、傷重不治，詳細事故原因待警方進一步釐清。 警方調查，石妻遲遲無法聯繫上石男，遂由石男胞弟前往尋找，果然在溪谷處發現石男已經倒臥血泊中、頭部有明顯傷口，警消獲報抵達，利用吊掛繩索將石男救起，石男已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治，警方初步認定為意外失足，詳細原因待進一步調查。 (中時 ) #溪谷 #不治 #警方 #聯繫 #調查 也許您會感興趣 推薦閱讀 開車撞老婦拖行數10公尺 男判刑1年 16:012019/04/01 社會 花蓮優秀青年楊子安癌症不治 老師代表領獎 17:302019/04/01 社會 女兒被騙拜託媽匯款 警方破詐團老梗 10:132019/04/02 社會 逾百名移工開毒趴 岡山警方破獲 11:142019/04/02 社會 飛安會轉型運安會 陸海空運輸事故都納管 16:482019/04/02 社會 竹東少年南下行騙 岡山警方循線逮捕 19:162019/04/02 社會 彭坤業關說還升高檢署主任？ 蔡清祥：非升官 22:352019/04/02 社會 工人跌落15公尺抽水井 送醫不治 17:042019/04/03 社會 影》找車位遭連開8槍 警方鎖定車牌 21:152019/04/04 社會 影》中和找車位遭連開8槍 警方3小時內逮捕2嫌 03:152019/04/05 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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