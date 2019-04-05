55歲石姓男子失足不慎墜落溪谷，警消前往救援他已無生命跡象。（葉書宏翻攝）

55歲石姓男子失足不慎墜落溪谷，警消前往救援他已無生命跡象。（葉書宏翻攝）

55歲石姓男子失足不慎墜落溪谷，警消前往救援他已無生命跡象。（葉書宏翻攝）

55歲石姓男子為新北市烏來區原住民，今（5日）上午7時許，外出至烏來區瀑布路、台車站對面的溪谷收漁網，但石妻卻遲遲無法聯繫上石男，石男的胞弟前往該處尋找，發現石男已失足墜落溪谷、傷重不治，詳細事故原因待警方進一步釐清。

警方調查，石妻遲遲無法聯繫上石男，遂由石男胞弟前往尋找，果然在溪谷處發現石男已經倒臥血泊中、頭部有明顯傷口，警消獲報抵達，利用吊掛繩索將石男救起，石男已無生命跡象，送醫急救後仍宣告不治，警方初步認定為意外失足，詳細原因待進一步調查。

(中時 )