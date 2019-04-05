中國華夏電影與Christie、GDC公司於當地時間3日晚間，在賭城舉行的電影博覽會（CinemaCon）簽訂合作協定，邀請李安出任顧問，旨在合作開發高技術格式的電影放映系統「Cinity影院系統」。談到數位時代，李安認為要精進電影製作與戲院播放方式，「我們還有很多要學習的。」

「Cinity影院系統」旨在開發可以播放120幀、4K、3D且具高動態範圍（HDR）、廣色域（WCG）、沉浸式聲音（Immersive Sound）規格的影片，正是《比利·林恩的中場戰事》的規格，但當年只有少數影廳有能力放映。李安對在場100名賓客說：「這是電影院領域一個新的開始，太令人興奮了，電影領域似乎有了一個新世界。」

李安強調：「我只想要看電影影像，我想要體驗它們，這是我從《少年PI的奇幻漂流》就開夢想的，已經8年了。」他認為好萊塢開始了解數位拍片的潛力，希望其他拍片者能夠一起讓觀眾看到這樣的可能性。他謙虛地說：「我不會教導任何人，因為我自己都還是新手，但我保證會分享所經歷的痛苦或經驗。」

Cinity影院系統計劃今年8月上市，首批100套將在中國、港、澳與台灣等地安裝，預計趕上李安新片《雙子殺手》10月11日的上映。

(中時 )