今天是農曆廿四節的清明，氣象局表示，受到台灣東北方外海低壓帶進水氣影響，西半部雲量偏多，北部地區及中南部山區午後會有暫降雨，下午隨著低壓遠離，西半部天氣逐漸放晴，東半部仍有局部短暫陣雨。

氣溫度方面，由於轉吹偏北風，北部氣溫下降，白天高溫約攝氏23、24度，其他各地仍有26度以上，中南部可達30、31度，但到夜間、清晨各地低溫可降至19至22度，中南部日夜溫差大。

氣象達人彭啟明認為，明日台灣附近轉吹偏東風，天氣將會更為穩定，僅東半部因位在迎風面有局部短暫雨，其餘各地都將轉為晴朗溫暖好天氣。今天鋒面偏弱，冷空氣不強，明天回暖的感覺會更明顯。北部高溫約26至28度，中南部30度以上，但各地日夜溫差較大，早出晚歸的民眾記得帶件薄外套。

彭啟明又說，下一波鋒面看來會在明晚至周日清晨掠過，但強度偏弱、影響仍不明顯。北部雲量稍增多，北海岸可能有零星降雨，中南部維持晴朗好天氣。由於鋒面通過的速度很快，預期周日各地天氣仍然穩定，適合外出活動。

氣象專家吳德榮則說，下周一、二天氣大致晴朗，氣溫更高，白天暖熱似夏，日夜溫差較大；僅午後山區有零星降雨。要到下周三（10日）鋒面接近、北台灣及中南部山區降雨機率才會提高；11日受鋒面直接影響，將帶來降雨及氣溫的變化。

此外，氣象局提醒，下周三之前，金門、馬祖有局部霧或低雲影響能見度。周日至下周三台灣西半部也會有局部霧或低雲，行車須注意安全，交通往返也要留意航班資訊。

(中時 )