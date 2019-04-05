好事多磨！藍基層看好「吳韓會」延期。(中天新聞)

國民黨主席吳敦義原本訂5日與高雄市長韓國瑜會面，不過韓國瑜希望延後到18日他訪美回國後再舉行。外界關心，韓國瑜到底要不要選2020總統大選？名嘴謝寒冰解讀，韓國瑜想選了，並打趣說「現在衣服都給李佳芬洗囉」。

謝寒冰在臉書發文指出，韓國瑜真不想選的話，4月5日不但照原訂與吳敦義會面，還公開讓媒體採訪，正式宣佈不會參選不就好了？很多朋友看到韓國瑜取消4月5日與吳敦義的會面，又宣布不參加初選，擔心韓市長是不是真的放棄2020？

謝寒冰說，他的看法剛好相反，如果韓國瑜不想選，何必拖到4月18日見面？有這樣的動作，就是他想選，並且希望直接徵召，所以他現在衣服都給李佳芬洗囉！有網友回應「韓市長粉聰明」、「深思熟慮是韓國瑜市長目前的心境，想信韓市長一定會做出最適當的選擇」、「時間會證明一切，太陽終究打不過后羿」、「分析合理」、「肯定是這樣」。

(中時電子報)