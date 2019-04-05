花蓮縣去年度資源回收處理率達52.28％，回收量也增加30％，首度達到環保署資收率及資收量大滿貫的目標。（張祈翻攝）

花蓮市公所清潔隊發揮創意，將回收垃圾變身成可愛的裝置藝術。（張祈翻攝）

花蓮市公所清潔隊發揮創意，將回收垃圾變身成可愛的裝置藝術。（張祈翻攝）

花蓮縣境內垃圾清運以掩埋、轉運至宜蘭焚燒為主，每年焚燒4萬多噸垃圾費用達1.2億元，為降低垃圾量，花蓮縣政府強力推動環保政策，推動垃圾減量及資源回收，去年度總回收量增加30％，約6萬6000餘噸，回收率創新高達52.28％，預估省下超過2億元垃圾處理費用，更一舉獲得環保署考核全國銀質獎。

花蓮縣內除了北區5鄉鎮固定配額送往宜蘭利澤焚化廠代燒，長期下來焚燒量趕不及堆積速度，長期累積垃圾待焚燒量可觀，加上南區公有掩埋場即將飽和，花蓮垃圾處理問題迫在眉屆，除了公部門積極尋找替代方案，也向下推廣垃圾減量及資源回收等觀念。

「朝環保城市邁進！」環保局指出，近年在店家設置紙袋回收箱、強制民眾使用半透明垃圾袋、公部門禁止使用一次性餐具等，並號召16家糕餅禮盒製造業簽訂包裝減量意願書，從源頭降低垃圾製造量，2018年整年度境內資源回收率創下52.28％新高峰，回收量較前年增加30.47％，達到6萬6000餘噸，首度達成環保署資收率及資收量大滿貫的目標。

其中每年垃圾量最多花蓮市，除了市民日常垃圾外，更有觀光人潮帶來的額外垃圾量，資源回收觀念尤其重要，去年資源回收量達2萬4461噸，回收率高達51.03％，創歷年最高，不僅居冠全縣，更獲得環保署全國資源回收優等獎肯定。

市長魏嘉賢說，市民積極配合資源回收，加上清潔隊發揮創意，將資源回收變身裝置藝術，包括小小兵、長頸鹿、海豹等動物擺設，全是由回收來的垃圾製作而成，模樣可愛獲得市民喜愛，去年還製作出10座大小不一的花台送給台積電，展現十足創意。

(中時 )