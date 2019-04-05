有粉絲頁回顧當年呂秋遠律師在馬政府時期嘲諷萬安演習的貼文，當時一堆鄉民叫好，才過沒幾年，鄉民立馬如喪考妣，大喊共機越線要設「國家級警報」了。(FB)

有粉絲頁回顧當年呂秋遠律師嘲諷演習的貼文。(FB)

空軍IDF戰機每年4月到9月進駐澎湖的「天駒部隊前進部署任務」，1日上午才在馬公完成部署，大陸兩架殲-11戰機就越過台海中線。在臉書上發起「呼籲政府將共機穿越海峽中線設為『國家級警報』並手機警訊通知」的活動，吸引上萬人關注。有粉絲頁回顧當年呂秋遠律師在馬政府時期嘲諷萬安演習的貼文，當時一堆鄉民叫好，才過沒幾年，鄉民立馬如喪考妣，大喊共機越線要設「國家級警報」了。

3月31日上午10時開始，IDF戰機分3批12架，自台南展開天駒移防至澎湖馬公。但IDF機群才進駐馬公完成部署升空巡弋，兩架由福州義序機場起飛的殲-11，上午11時航跡就跨越海峽中線。

有網友在臉書上發起活動，稱危機當轉機，自己的國家自己救！呼籲政府將共機穿越海峽中線設為「國家級警報」並手機警訊通知，越線警訊響叮噹，不怕沒有危機感！截至4月5日，共顯示有6,064 人會參加，2.2 萬人有興趣。

臉書粉絲頁「我得了一種不刻薄會死的病」發文嘲諷，話說最近因為共機越過中線，有鄉民提議要把共機越線列為國家級警報，好提升危機感。到這裡，我們不妨回顧一下幾年前國民黨執政時為了「提升危機感」，定期舉行萬安演習，模擬解放軍空襲時。某位呂姓知名律師是怎麼冷嘲熱諷的？

當時呂秋遠酸『現在的演習，還特別挑在中午午休時間是怎樣？不然也挑下午三點讓我們喝下午茶吧！敵軍空襲一定是選中午午休時間？解放軍不用午休嗎？又不是我們鋼鐵般的國軍！』、『演習如果視同作戰，解放軍都空襲了，把民眾關在房屋裡，車子靠邊停有什麼用？應該是把阿帕契藏好、飛彈上好，國安基金也準備好，才是重點吧？』、『解放軍不會攻打民宅的，第一時間肯定打總統府，北一女的孩子比較可憐而已，解放軍要解放台灣，怎麼可能打擊民眾？一定是轟炸萬惡的政客啊。』

該粉絲頁說「如果我沒記錯，當時還有一堆鄉民叫好。」結果才過沒幾年，只要兩架共機越線，鄉民立馬如喪考妣，大喊要設「國家級警報」了。

網友留言「 哦不，現在可是連非洲豬瘟就要發國家級警報，選個立委補選就要召開國安會議了哦」、「 雙重標準~呸」、「民進黨禍國的原因就是雙重標準」、「 鄉民叫好算不得數的，一知半解講一些大道理，那意見能聽嗎？記得當時呂律師講那些話也是被砲得很慘」。

(中時電子報)