台南楠西江家今年有近300名子孫返鄉祭祖，一起上香、獻花、果、酒，再行三跪九叩敬拜禮。（劉秀芬攝）

台南楠西江家今年有近300名子孫返鄉祭祖，儀式結束後現場發放紅龜粿和發財金，象徵保佑江家子孫平安順利。（劉秀芬攝）

台南市楠西區鹿陶洋江家古厝，相傳開基的江棋壽，為清代「鴨母王」朱一貴的軍師，江家開枝散葉，每年清明節後代子孫齊聚舉辦祭祖儀式，今年照例於清明節當天早上9點在「阿太公」墓前進行隆重祭典，儀式結束後並發送每人100元發財金及象徵平安的紅龜。

江家今年祭祖活動輪到二房主辦，一早大家就準備好豐盛的供品，陸續返家的子孫先到祠堂拜公媽，許久不見的親戚也聚在一起閒話家常，9點時近300名江家子弟再步行至古厝開基祖江棋壽墓前，一起上香、獻花、果、酒，再行三跪九叩敬拜禮。

江家祭祀管理委員會理事長江晉清表示，目前子孫已傳至第24世，而最年長者則為第19世，目前居住當地的仍逾30戶，有近百人，但以老一輩居多；每年清明節全台各地的子孫利用連假專程返鄉參加祭祖，今年年紀最小的是出生不到4個月女嬰江宜蓁，年齡最長的是90歲江張美阿嬤。

21世的江晉清說，來台開基的第12世祖先江棋壽，字信篤，號如南，從福建後帶著二兒子來到台南楠西鹿陶洋定居，兒子往下傳承4大房後開枝散葉。擔任祭祖儀式司儀的江武珀雖已定居台北，每年清明必定回楠西祭祖，慎終追遠。

鹿陶洋江家古厝是公認全台最大且保存完善的傳統閩南式大型農村聚落，包含宗祠的中軸線，更是歷史建築，是楠西重要旅遊景點，因2016年0206台南大地震造成部分建築毀損，目前修復工程已進行到後期。

(中時 )